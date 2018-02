Procura por hotéis de luxo no litoral surpreende no Natal

É o caso do Juquehy Praia Hotel, em São Sebastião, que pela primeira vez encerrou as reservas para o Natal há um mês. "O turista percebeu que dá para aproveitar melhor a praia antes do ano-novo. É uma tendência que se consolida", diz o biólogo Edson Lobato, paulistano que mora no litoral norte há 16 anos.

"No Natal, os pacotes são mais baratos", justifica Liza Monteleone, dona da Green Way Brasil, de ecoturismo. No Casa Grande Hotel, localizado no Guarujá, litoral sul, o pacote de sete noites custa de R$ 6,3 mil no Natal e o de ano-novo, R$ 11 mil.

As praias do Guarujá, como a Enseada, estavam bem movimentadas ontem. As do litoral norte também encheram - muitos turistas ignoraram até as placas vermelhas que indicam "imprópria" para banho.