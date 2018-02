Procura por bandidos em mata prossegue A procura pelos assaltantes que aterrorizaram o pequeno município de Cotiporã, no nordeste do Rio Grande do Sul, chegou ao terceiro dia sem resultados ontem. A Brigada Militar manteve equipes patrulhando a região de Morro do Céu, onde dois dos cinco bandidos estariam escondidos dentro de uma mata. Embora tenham recolhido toucas ninja, celulares, um boné e outros objetos deixados para trás em uma varredura no início da noite de segunda-feira, os soldados não encontraram novas pistas dos fugitivos.