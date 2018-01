Procura maior já era prevista, afirma empresa

"O número de pessoas transportadas por dia útil, até agora, está de acordo com o planejamento da companhia para esta linha. O aumento se deve à ampliação dos serviços de transporte oferecidos com o Plano de Expansão, como com a entrega da Estação Sacomã", afirmou o Metrô, por meio de nota.

A companhia também aponta a restrição aos fretados como causa de demanda. "Isso ocorreu quando a Estação Santos-Imigrantes passou a receber número expressivo de passageiros oriundos dessa modalidade de transporte." No entanto, o Metrô afirma ter totais condições de absorver esse público.

Futuro. Essa linha também já conta com 15 novos trens, segundo o governo estadual, equipados com ar-condicionado e uma série de outros equipamentos, que estimulam o uso do transporte público. A previsão de demanda das Estações Tamanduateí e Vila Prudente é de aproximadamente 120 mil passageiros por dia. Projeção da empresa aponta que, após cada inauguração, os passageiros vão se adaptando gradativamente.