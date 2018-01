Procura de hotéis no litoral paulista só aumenta no réveillon

A procura de turistas para pacotes para o feriado do Natal no litoral norte de São Paulo não teve muita variação em relação ao ano passado, segundo informações da maioria dos donos de hotéis das cidades de Caraguatatuba e Ubatuba. Nesta época, tanto hotéis como pousadas costumam reservar os quartos cobrando a diária, muito diferente da temporada do réveillon, quando as diárias são cobradas como parte de um pacote, que geralmente são de sete dias. Segundo Elia Inês Gili, dona da Pousada Mirante da Lagoinha, em Ubatuba, "o Natal não é muito procurado e os quatro quartos, do total de nove chalés, com diárias para duas pessoas de R$ 200, foram reservados há cerca de 15 dias. A procura ainda foi menor que a do ano passado", explica. Nem mesmo os chalés com churrasqueiras, muito procurados para o feriado do ano-novo, com diária de R$ 250 foram reservados, conclui Elia. Já para o réveillon, as reservas são feitas a partir de cinco dias, ao contrário do Natal, quando são cobrados por dia. O pacote para duas pessoas sai por R$ 2.940 para o ano-novo. No Hotel Maranduba, na praia de mesmo nome, também em Ubatuba, o gerente Sidney Gasparetto discorda da opinião de Élia. "A procura aumentou 5% neste Natal. Estamos lotados". Para o gerente, o ano-novo é a época mais procurada, principalmente por famílias com filhos, mas "não existe mais aquilo de ir para casa da mãe no Natal. Hoje em dia, cada um procura passar seu Natal separado da família", analisa. No hotel, que está lotado, os preços das diárias que vão de R$ 210 a R$ 250 para quatro pessoas são os mesmos tanto para o Natal como para o réveillon, o que muda é a quantidade de dias mínimos para as reservas, que passa para seis dias no réveillon. Em Caraguatatuba, o Brisa Flat, na Praia de Massaguaçu, apenas 50% do total de 14 quartos, com diárias a R$ 190 o casal foram reservados para o Natal. Mesmo assim, a gerente Eunice de Macedo conta que a procura foi um pouco maior em relação ao ano passado. Já para o ano-novo, o flat está com todos os quartos reservados, com o pacote saindo por R$ 1.800 o casal. Também em Caraguatatuba, o Hotel Águas Vivas, um dos cinco hotéis do grupo, tem 80% das reservas feitas para o Natal, segundo conta o gerente Roney Peixoto. Segundo ele, o movimento está igual ao ano passado. Para o Natal, a diária sai por R$ 65 por pessoa passando para R$ 116 no ano-novo.