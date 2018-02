Procon vai autuar TAM por ''assento-conforto'' A Fundação Procon de São Paulo vai autuar a TAM pela cobrança por "assentos-conforto" - poltronas com distância entre 80 e 90 centímetros para as pernas, o que já foi padrão nas aeronaves na década de 1980. Agora, a média não passa de 76 cm na maioria das aeronaves que operam rotas regulares dentro do Brasil.