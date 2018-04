Procon-SP convoca CTEEP e Eletropaulo para explicar apagão

SÃO PAULO - A Fundação Procon-SP convocou nesta quarta-feira, 9, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) e a AES Eletropaulo a darem explicações a respeito do apagão ocorrido ontem, que atingiu as zonas sul, centro e oeste da capital paulista.

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), determinou ontem que a Secretaria Estadual de Energia e a Fundação Procon-SP convocassem as concessionárias para prestar esclarecimentos sobre a falta de luz que afetou 2,5 milhões de pessoas e atingiu mais de 20 bairros. A reunião do Procon-SP com as concessionárias está prevista para às 15h.

A Eletropaulo terá de dar mais detalhes sobre os motivos e o tempo de duração do apagão, o total de consumidores afetados e o ressarcimento dos prejuízos e as ações tomadas para solucionar o problema. Deverá, ainda, apresentar o plano de contingência proposto para o verão, época de fortes chuvas.

Após as explicações, o Procon-SP vai avaliar se a empresa vai ou não responder a processo administrativo. Uma condenação pode resultar em multa, com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

A Eletropaulo também deve explicações sobre a demora no restabelecimento de energia ocorrido há uma semana no bairro Jardim Santa Cristina, em Santo André, Grande São Paulo. O local ficou três dias sem luz elétrica.