Procon pede esclarecimentos sobre acidente que feriu 8 no Playcenter

SÃO PAULO - A Fundação Procon de São Paulo notificou o Playcenter pelo acidente no parque de diversões no último domingo, que feriu ao menos oito pessoas. Segundo a assessoria do órgão, a empresa deverá esclarecer a causa do acidente, o horário exato em que aconteceu, o número de pessoas atingidas, as providências adotadas para atender as vítimas e as informações, mediante apresentação de laudos, sobre a manutenção dos brinquedos.

O acidente ocorreu à tarde no brinquedo Double Shock. Por volta de 17h40, uma das travas de segurança da atração se abriu em plena operação e parte dos ocupantes foi arremessada de uma altura de cerca de 7 metros. Esse foi o segundo acidente no local em pouco mais de seis meses.

Em novembro de 2010, o parque foi autuado pelo Procon, por conta do acidente na montanha-russa Looping Star. O choque entre dois carros do brinquedo deixou 16 pessoas feridas em setembro do ano passado.