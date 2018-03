Procon multa Eletropaulo em R$ 4,7 mi por apagões A concessionária AES Eletropaulo foi multada ontem em R$ 4,7 milhões pelo Procon de São Paulo, pela interrupção do fornecimento de energia elétrica e demora no restabelecimento, em apagões registrados entre setembro e fevereiro deste ano. As falhas afetaram pelo menos 590 mil unidades consumidoras, segundo o governo.