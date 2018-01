Procon encontra produtos com validade vencida em 30% dos pet-shops fiscalizados

O Procon-SP fiscalizou 148 pet-shops na capital paulista e encontrou irregularidades em 42 (30%) dos estabelecimentos que vendem produtos para os animais de estimação. O problema mais grave registrado durante a operação, que ocorreu entre os dias 16 e 20, foi a oferta de produtos com a validade vencida. "Era ração para cachorro, alimentação para pássaros, ossos e outros petiscos para animais, além de produtos de higiene para os bichos. Todos estavam vencidos", diz o assistente de direção do Procon, Carlos Alberto Nahas. Os estabelecimentos com irregularidades responderão a um processo administrativo e receberão multa que pode ir de R$ 210 a R$ 3 milhões. Denúncias podem ser feitas pelo site www.procon.sp.gov.br.