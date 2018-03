Procon autua quatro restaurantes na zona sul Quatro restaurantes na zona sul de São Paulo foram autuados ontem pelo Procon por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e à lei do couvert. O Jardineira Grill, na Avenida dos Bandeirantes, e o Dom Pepe di Napoli, na Rua Alvorada, e o La Piadina, na Rua Professor Atíllio Innocenti, não tinham cardápio na porta - e o último também não dava a descrição do couvert no menu. Já o La Cuisine du Soleil, na Alameda Campinas, omite os componentes e o preço do couvert. As multas são a partir de R$ 400.