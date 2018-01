Procissão de Corpus Christi causa bloqueios na capital

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar algumas vias no centro de São Paulo, nesta quinta-feira, 19, das 9 às 13 horas, para realização da Procissão de Corpus Christi. O evento tem previsão de reunir 10 mil participantes, com concentração na Praça da Sé, onde será realizada uma missa, e caminhada até o Largo de Santa Ifigênia.

Haverá interdições momentâneas durante a passagem da procissão na Rua Venceslau Brás, na Praça da Sé e na Rua Boa Vista. Estão previstos ainda bloqueios no Pátio do Colégio, na Rua Florêncio de Abreu com a Ladeira da Constituição, na Rua Santa Ifigênia, na Rua Antônio de Godoy e na Avenida Ipiranga.

No Corpus Christi, a Igreja Católica celebra a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, em todos os templos espalhados pelo mundo, seguindo o mesmo ritual. O papa Francisco, por exemplo, presidirá a Missa na Basílica São João de Latrão, às 19 horas e, na sequência, guiará a procissão, que percorrerá a Via Merulana até a Basílica de Santa Maria Maior.

A festa foi oficializada pelo papa Urbano IV em 1264. As raízes da tradição estão no século 12, no movimento eucarístico surgido em Lieja, na Bélgica, que incluía a exposição e bênção do Santíssimo Sacramento.