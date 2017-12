Problemas travam 190 por mais de uma hora em SP

Entre a 0h30 e 2 horas desta segunda-feira, 12, o paulistano não conseguiu ser atendido pelos operadores do 190 da Polícia Militar. Quem ligou neste período para o telefone de emergência, esperou sem sucesso pelo atendimento e teve que desistir.

Segundo a Central de Operações da Polícia Militar (Copom), a causa foi uma mistura do "excesso de ligações e problemas no sistema que gerencia o serviço de telefonia". O problema no sistema foi resolvido por volta das 2 horas. Segundo, ainda a PM, o número de ligações para o 190 triplicou em razão do calor e do feriado.