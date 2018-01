Problemas em trens da Linha 11 da CPTM prejudicam usuários

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Problemas de tração e de portas em duas composições da Linha 11- Coral (Luz - Estudantes) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã desta terça-feira, 23, causaram um aumento de passageiros em algumas estações.

Segundo a companhia, duas composições do Expresso Leste, na Linha 11, apresentaram problemas nos sistemas de tração e de portas por volta das 6h40 durante o horário de pico e tiveram que ser recolhidas para manutenção.

Por este motivo, os trens Expresso Leste passaram a circular com maiores intervalos entre as composições, entre as estações Luz e Guaianazes, provocando um aumento de usuários nas plataformas.

A circulação dos trens na Linha 11 já estava normalizada por volta das 9h30, segundo a CPTM.