Problemas afetam a circulação nas linhas 11 e 12 da CPTM pela manhã

SÃO PAULO - Um vagão ficou para trás no momento em que um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) deixava a estação Calmon Viana, da Linha 11-Coral, na manhã desta quinta-feira, 14.

Como consequência, uma faixa ficou inutilizada desde as 4h55 e a circulação de trens na Linha 11, que vai da estação Luz à Estudantes, passou a ocorrer com intervalos maiores no trecho entre as estações Guaianazes e Estudantes. A operação só foi normalizada às 7h, segundo a CPTM.

Usuários da Linha 12-Safira da CPTM, que vai das estações Braz à Calmon Viana, também enfrentaram lentidão. Por um problema técnico, a linha teve circulação prejudicada entre as estações USP Leste e Engenheiro Goulart, com utilização de apenas uma das vias, desde as 5h14. A normalização só aconteceu quase três horas depois, às 8h05.