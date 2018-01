Problema nas portas de trem prejudica circulação do Metrô

Um problema nas portas de um trem na Estação Paraíso prejudicou a circulação na Linha 2-Verde (Alto do Ipiranga-Vila Madalena) do Metrô na manhã desta sexta-feira, 21. De acordo com a assessoria do Metrô, o problema começou às 9h42 e foi solucionado às 9h57.

Por causa do problema, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações. Após o desembarque dos usuários na estação, a composição com falha foi levada para um dos estacionamentos dos trens.