Problema na tubulação deixa aeroporto alagado

O rompimento em parte do sistema de tubulação de água do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, interditou o sistema de embarque doméstico no começo da noite de segunda-feira. O local ficou alagado. Os passageiros tiveram de ser deslocados para o setor de embarque internacional. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), os voos não sofreram atrasos. O problema teve início às 18h30 e foi solucionado duas horas depois, após limpeza da área alagada.