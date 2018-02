Problema na sinalização afeta circulação de trens da Linha 11 da CPTM

SÃO PAULO - Os trens da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) iniciaram a operação na manhã desta quarta-feira,7,com maior intervalo de parada nas plataformas entre as estações Suzano e Guaianazes, por conta de um ato de vandalismo no sistema de sinalização, informou a companhia.

Ônibus gratuitos do Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese) foram acionados para suprir a demanda no trecho afetado. A frota adicional foi retirada às 6h20, quando a circulação na linha voltou ao normal, segundo a CPTM. Às 7h49, todas as linhas de trens metropolitanos operavam normalmente.