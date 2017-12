Problema na porta de trem causa lentidão no Metrô de São Paulo

SÃO PAULO - Um problema de portas no Metrô de São Paulo causou lentidão na Linha 1-Azul na manhã desta quinta-feira, 15. Umas das portas do trem que seguia da Estação Luz no sentido Jabaquara emperrou e não fechou, o que impediu que a composição seguisse o trajeto, segundo o Metrô. Todos os passageiros tiveram de desembarcar e o trem seguiu para manutenção, mas o problema causou longas filas nas estações.

Também por causa da chuva, três linhas circulavam com velocidade reduzida pelo menos até as 11h30. Na Linha 2 -Verde, a maior lentidão era entre as estações Alto do Ipiranga e Chácara Klabin; na Linha 3-Vermelha, entre Corinthians-Itaquera e Pedro II. A Linha 5-Lilás da CPTM também teve de circular mais lentamente para evitar acidentes.

Para conferir a situação dos trens, acesse o site do Metrô de São Paulo (http://www.metro.sp.gov.br/).