Problema na Linha 9 da CPTM aumenta intervalos entre trens

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Um problema no sistema de alimentação dos trens na Linha 9-Esmeralda, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), provocava aumentos no intervalo entre os trens e no número de usuários nas plataformas, nesta segunda-feira, 1.

O problema começou por volta das 7h15, na região da estação Granja Julieta, na zona sul de São Paulo, deixando a circulação de trens por apenas uma via, segundo a CPTM.

O problema está refletindo nos demais trechos da Linha 9 e nas plataformas das 18 estações, entre Osasco e Grajaú.

As equipes de manutenção da CPTM estão no local trabalhando para sanar o problema e restabelecer a circulação. Ainda não há previsão para o restabelecimento da circulação.