Problema na linha 11 da CPTM afeta circulação de trens em SP

SÃO PAULO - Uma composição do Expresso Leste da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) apresentou problema no sistema de tração entre as estações Dom Bosco e Corinthians Itaquera, na Linha 11- Coral (Luz - Estudantes), na manhã desta sexta-feira, 12.

O trem seguida no sentido Luz, às 7h30, quando o defeito foi detectado. Trinta depois a composição foi retirada de operação e a circulação de trens foi normalizada. Os usuários foram orientados pelo serviço de som das estações e trens. A CPTM disse que acionou a operação Paese (Plano de Apoio à Empresa em Situação de Emergência) com o Metrô na estação Corinthians Itaquera.