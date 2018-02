Problema faz Linha Vermelha do Metrô reduzir velocidade

SÃO PAULO - A circulação dos trens da Linha 3-Vermelha do Metrô começou a se normalizar por volta das 10h desta sexta-feira, 5, segundo informações da Companhia. No começo da manhã, às 05h25, uma composição da Linha 3-Vermelha apresentou problema no sistema pneumático na estação Artur Alvim e teve de ser recolhida para manutenção, provocando restrição de velocidade no trecho.

Devido ao horário de pico, quando há um aumento do número de passageiros nas estações, e a diminuição de velocidade dos trens, houve um aumento de pessoas nas plataformas e, por conta disso, várias estações tiveram algumas catracas bloqueadas por medida de segurança, para conter o fluxo de passageiros entrando na estação. O metrô não informou o número total de estações com restrição.

Segundo informações de usuários, uma viagem entre as estações Itaquera, na zona leste, e Barra Funda, na zona oeste, chegou a demorar cerca de duas horas, por volta das 9h30.

De acordo com o metrô, a restrição de fluxo de passageiros foi finalizada por volta às 10h, após a liberação de todas as catracas. Com a diminuição de passageiros diminuindo, devido ao fim do horário de pico, a circulação das composições começou a se normalizar.