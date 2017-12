Problema em trem prejudica circulação no metrô de SP

A circulação dos trens do Metrô foi prejudicada na manhã desta quarta-feira, 24, em razão de um problema de tração em uma composição da Linha 1 - Azul (Tucuruvi-Jabaquara).

De acordo com a assessoria de imprensa da companhia, o incidente ocorreu às 6h46 entre as estações Sé e Liberdade. Os usuários foram desembarcados na estação Sé e o trem foi levado para uma região de manobra e estacionamento de trens próxima à estação Sé. Na mesma estação, o acúmulo de passageiros nas plataformas levou a companhia a desligar as escadas rolantes.

Durante a remoção da composição, os outros trens circularam com velocidade reduzida no trecho e realizaram maior tempo de parada nas estações. Todos os passageiros foram comunicados sobre essa falha por meio do sistema de comunicação sonora. Ainda segundo a companhia, a circulação foi normalizada às 7h03.