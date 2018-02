Problema em trem faz Linha 1 do Metrô de SP ter velocidade reduzida

SÃO PAULO - A Linha 1-Azul do Metrô operou com velocidade reduzida e os trens circularam com maior tempo de parada nas plataformas devido a um problema detectado na Estação Santana, na zona norte de São Paulo.

Uma composição que seguia no sentido Jabaquara apresentou uma falha em uma das portas e o vagão teve de ser esvaziado. Os passageiros foram remanejados por funcionários da estação para os outros vagões do trem.

A porta foi fechada e a composição seguiu viagem. Entre 7h41 e 7h56 houve restrição da velocidade em toda a Linha 1 e ampliação no tempo de parada dos trens nas plataformas.

Durante toda a amnhã, no entanto, o metrô registrava restrição de velocidade por causa da chuva em todo o sistema.