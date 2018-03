Problema em trem da CPTM causa tumulto em estação

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A circulação dos trens da Linha Coral, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), ficou prejudicada por quase uma hora na manhã desta quarta-feira, 15, por conta de um problema de tração em uma das composições.

De acordo com a CPTM, o problema começou por volta das 6h30 na Estação José Bonifácio, na zona leste da capital paulista, quando um dos trens quebrou na estação. As outras composições trafegavam por apenas uma das vias, provocando aumento no tempo de parada e o acúmulo de passageiros na estação, que foi apedrejada pelos usuários.

O trem foi retirado da via por volta das 7 horas e, segundo a CPTM, a circulação começou a se normalizar por volta das 8 horas. Não há informações sobre feridos.