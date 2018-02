Problema em trem atrasa circulação na Linha 3 do Metrô de SP

SÃO PAULO - A circulação da Linha 3-Vermelha do Metrô foi afetada na manhã desta segunda-feira, 6, devido a um defeito em uma composição. O trem com problemas ficou parado na Estação Pedro II, na zona leste da cidade, sentido centro, por alguns minutos.

Segundo o Metrô, o carro foi consertado e seguiu viagem. Durante esse período, os trens circularam com velocidade reduzida e maior intervalo. Passageiros que estavam na Estação Tatuapé, sentido Barra Funda, disseram que uma composição lotada chegou a ficar parada na plataforma com as portas abertas.

Por volta das 8h30, a situação estava normalizada, segundo a companhia informou. Os passageiros foram avisados do problema pelo serviço de auto falante das estações.