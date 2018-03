Problema em sinalização de porta provoca paralisação na Linha 3

SÃO PAULO - Um problema com a sinalização de porta de uma das composições da Linha 3-Vermelha do Metrô provocou a paralisação da circulação do sentido Palmeiras/Barra Funda da linha, por volta das 7h50 desta terça-feira, 21, segundo informações do Metrô.

Veja também:

Falta de informação deixa milhares sem saber o o que fazer

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em manhã de caos, zona leste concentra lentidão

Por conta da paralisação, no trecho entre as estações Dom Pedro e Sé, um dos usuários acionou o botão de emergência de um dos trens, provocando a abertura das portas. Com a abertura, os passageiros começaram a seguir a pé pela passarela de emergência da via até a estação.

Para garantir a segurança dos usuários, o Metrô desligou a energia dos trilhos neste trecho, Sé e Belém, provocando a paralisação da circulação dos trens do outro sentido, prejudicando também a circulação dos trens da Linha 1-azul, com os trens circulando com velocidade reduzida. A bilheteria da Estação Palmeiras/Barra Funda permanece fechada.

O Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese) foi acionado em conjunto com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a transferência entre os transportes coletivos está sendo gratuita nas estações Itaquera e Tatuapé. Além disso, o Paese também foi acionado para ônibus da SPTrans ao longo da linha.

Circulação

A circulação dos trens da Linha 3-Vermelha começou a se normalizar por volta das 8h30. Segundo informações do Metrô, as composições já estão circulando nos dois sentidos da Linha, entre as estações Tatuapé e Barra Funda.

Para evitar o acúmulo de passageiros nas plataformas, algumas estações foram fechadas e outras tiveram restrições na entrada, com o fechamento de algumas catracas.

Por volta do meio dia, o embarque seguia difícil nas principais estações da Linha Vermelha. Na Tatuapé, por exemplo, apenas três catracas estavam funcionando.

Inauguração

Segundo o Metrô, mesmo com o problema em uma das linhas nesta manhã, está confirmada a inauguração da Estação Tamanduateí da Linha 2-Verde, prevista para 11h30. Depois, o local será liberado para o público.

(Com Eduardo Roberto, do estadão.com.br)

Texto atualizado às 12h03.