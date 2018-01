Problema em servidor impossibilita recarga de Bilhete Único

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

Atualizada às 17h53

SÃO PAULO - Os usuários do transporte público da capital paulista ficaram impossibilitados de carregar o Bilhete Único neste domingo, 1º. Segundo a São Paulo Transporte (SPTrans), um problema nos servidores da empresa UOL Diveo, responsável pelo software que gerencia os créditos, impediu a compra da recarga nos postos físicos de venda e também pela internet. Por volta das 17 horas, o sistema foi restabelecido em todas as estações, segundo o Metrô.

A SPTrans informou que o problema começou por volta das 4 horas e que seus técnicos foram acionados para restabelecer a rede o mais rápido possível.

Em um guichê na Estação Brigadeiro, uma funcionária informou que desde a abertura da estação, às 4h40, o programa estava fora do ar. Com isso, muitos passageiros tiveram que comprar bilhetes de papel para acessar a rede sobre trilhos. Esses tíquetes, que custam R$ 3, não permitem mais do que uma viagem nos transportes da cidade.