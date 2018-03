Problema em gerador provoca fumaça no Hospital das Clínicas

Um superaquecimento de um gerador de energia provocou muita fumaça na manhã desta quinta-feira, 4, em um dos prédios do complexo do Hospital das Clínicas, próximo à Avenida Paulista. A fumaça preta foi confundida com um incêndio, de acordo com informações iniciais do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom).

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a fumaça do gerador começou a sair por um vão entre o prédio da secretaria e uma rampa de acesso para o subterrâneo do Instituto do Câncer.

Sete equipes do Corpo de bombeiros foram acionadas pela Guarda Civil Metropolitana por volta das 8h15 para combater um suposto incêndio, mas a fumaça foi originada pela queima de óleo de um gerador, que entrou em funcionamento por falta de energia na região.

Informações divulgadas anteriormente pelos bombeiros davam conta que o possível incêndio teria ocorrido no prédio do Instituto do Coração (Incor), já desmentido pelo Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom).

Segundo a assessoria do Incor, o problema ocorreu no prédio da Secretaria Estadual da Saúde, que desmente a informação. Já a assessoria do Hospital das Clínicas garante que o problema não ocorreu no edifício do Incor.

Pelo menos uma equipe dos bombeiros permanece no local para vistoria no local, segundo o Cobom. Ninguém ficou ferido.

Texto atualizado às 9h57.