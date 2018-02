Problema elétrico prejudica circulação de trens da Linha 5 do Metrô de SP

SÃO PAULO - A circulação de trens na Linha 5-Lilás (Capão Redondo-Largo Treze) do Metrô de São Paulo foi normalizada às 7h45 desta quinta-feira, 11, cerca de uma hora e meia após apresentar falha de alimentação elétrica na região do Pátio Capão Redondo.

Às 6h20, as composições começaram a circular com maior intervalo. Durante esse período, as linhas de ônibus deixaram de parar nas estações Capão Redondo e Campo Limpo e seguiram para a estação Santo Amaro. O objetivo do Metrô era evitar acúmulo de passageiros nas estações. Essa ação, também chamada de Plano de Atendimento Entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), já foi desativada e as linhas de ônibus voltaram a operar normalmente.

Os passageiros foram comunicados sobre a falha por meio do sistema de mensagens sonora e cartazetes na entrada das estações.

Atualizada às 8h22