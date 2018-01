Problema de tração interrompe circulação na Linha 11 da CPTM

Um problema de tração em uma das composições da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) interrompeu a circulação dos trens na Linha 11-Coral (Luz-Estudantes) na manhã desta segunda-feira, 25.

Segundo a CPTM, o problema começou por volta das 7 horas e foi solucionado às 8h10. A composição circulava no sentido Luz quando apresentou problemas após partir da estação Corinthians-Itaquera.

Antes que a operação do trem fosse restabelecida, alguns usuários acionaram o mecanismo de emergência das portas e desceram na via. Agentes de segurança conduziram as pessoas à plataforma da estação.

Durante o procedimento os trens circularam com intervalos maiores. A operação foi normalizada após a remoção da composição avariada e de todos os usuários da via.