Problema de tração interrompe circulação de trem da CPTM

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

Um problema de tração de uma composição prejudicou a circulação de trens da Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã desata terça-feira, 27. Segundo a empresa, o problema ocorreu por volta das 7h30, em um trem que seguia com destino à Estação Brás, entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart.

Os usuários acionaram os botões de abertura de portas e desceram na via, segundo a CPTM, gerando aumento no intervalo médio e acúmulo de usuários nas plataformas. Às 8h15, o trem avariado foi removido do local e a operação foi normalizada.

Alguns usuários revoltados com a demora danificaram partes das composições e atearam fogo, que foi rapidamente controlado por funcionários da estação, segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Duas motocicletas do Corpo de Bombeiros foram ao local. Ninguém ficou ferido.