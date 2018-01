Problema com neblina pela manhã faz Cumbica ter atraso em 58% dos voos

SÃO PAULO - O Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, registrava alto índice de atraso (58.4%) nos voos domésticos na noite deste sábado, 28.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), os atrasos são reflexos do fechamento do aeroporto nesta manhã.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cumbica deixou de operar para pousos e decolagens entre 6h e 7h40 devido a um forte nevoeiro. Nesse período, 20 voos foram alternados para os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo.

Até às 20 horas, das 185 partidas previstas, 108 tiveram atraso superior a 15 minutos. Outras 20 (10.8%) foram canceladas.

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, opera para pousos e decolagens com a ajuda de instrumentos desde a abertura, às 6h. Até às 20 horas, dos 168 voos programados, 21 (12.5%) sofreram atrasos e 15 (8.9%) foram cancelados