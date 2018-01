Problema climático chega a triplicar os atrasos Chuva forte, trovoadas, neblina e nevoeiro chegam a triplicar a porcentagem de atrasos de voos nos aeroportos do País. Dados do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), órgão ligado à Aeronáutica, mostram que os terminais de Guarulhos, Brasília, Galeão e Curitiba são os que mais sofrem com mau tempo.