Problema afeta trens da CPTM pela terceira vez na semana

SÃO PAULO - Um problema na linha 7-Rubi da CPTM fez com que os trens circulassem em velocidade reduzida entre 5h40 e 6h10 desta quinta-feira, 9. Segundo a companhia, um trem de manutenção apresentou defeitos de tração em Jaraguá, fazendo com que, entre as estações Perus e Jaraguá, os trens circulassem por apenas uma via. A CPTM informou, no entanto, que as plataformas não chegaram a ficar lotadas e a operação já está normalizada.

É a terceira vez na semana que problemas afetam a circulação dos trens da CPTM. Na última quarta-feira, 8, uma falha técnica na subestação de energia de Calmon Viana deixou a velocidade dos trens mais lenta entre as estações Guaianazes e Estudantes da linha 11-Coral, fazendo com que multidões enfrentassem filas para passar nas roletas e entrar nos vagões. Na segunda-feira, 6, uma queda de energia interrompeu a o funcionamento das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, fazendo com que a companhia acionasse reforço de ônibus da SPtrans.