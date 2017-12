Privatização e mudança: dois temas recorrentes A Ceagesp tem um histórico de projetos e obras que não saíram do papel. A mais divulgada era uma mudança do terreno de 700 mil metros quadrados da Vila Leopoldina para o Trecho Oeste do Rodoanel, o que aliviaria o trânsito de caminhões na Avenida Doutor Gastão Vidigal. Os moradores do bairro são favoráveis à saída e reclamam frequentemente da degradação da área da Ceagesp, que tem uma favela nos fundos.