Prisão de Pocholín é destaque nos jornais espanhóis

A reportagem informa ainda que o suspeito "nunca foi condenado por suas ligações com a ETA" e fazia parte de uma célula dependente do grupo, o Comando Vizcaya. Depois de fugir da Espanha em 1991, González teria ido para a França, de onde supostamente teria colaborado com a cúpula separatista.

O jornal El Correo, líder de circulação no País Basco, informou que Pocholín teria se integrado à rede do grupo separatista em 1987 e participado de vários ataques. A publicação de Bilbao detalha a lista de seis homicídios que teriam tido participação da célula. Segundo a reportagem, González teria morado no México nos anos 1990.