Príncipe Harry joga bola com crianças de projeto social

SÃO PAULO - O príncipe inglês Harry visitou nesta quarta-feira, 25, a Associação de Apoio à Criança em Risco, em Diadema, na Grande São Paulo. Ele conversou com as crianças, assistiu a apresentações de música e jogou bola.

Um dos garotos, que estava com a camisa da Inglaterra, conquistou o carinho do príncipe, que ficou de mãos dadas com ele. De manhã, Harry conheceu a comunidade Cota 200, em Cubatão, onde plantou uma muda de manacá.

Nesta quinta, está programada visita à região da Cracolândia.