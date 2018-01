Principal pedágio da Anchieta-Imigrantes passa para R$ 18,50 na quinta-feira Os pedágios nas rodovias estaduais de São Paulo serão reajustados a partir da 0h da próxima quinta-feira (1.º) e terão tarifas "quebradas" em R$ 0,05. O principal pedágio do sistema Anchieta-Imigrantes vai aumentar de R$ 17,80 para R$ 18,50. Pedágios da Rodovia dos Bandeirantes passarão de R$ 6,10 para R$ 6,35. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) afirma que os novos valores "quebrados" não irão criar mais filas nos pedágios. O Movimento Estadual Contra os Pedágios Abusivos do Estado de São Paulo promete fechar a Rodovia Santos Dumont (SP-75) no dia 1.º de julho para protestar contra as tarifas da praça de Indaiatuba, no quilômetro 60, que sobe de R$ 8,80 para R$9,15.