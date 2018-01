Principais vias estão congestionadas nesta noite de sexta-feira

A colisão entre um carro e uma moto na Avenida 23 de Maio, no início da noite desta sexta-feira, 14, causou impacto no trânsito. O Corpo de Bombeiros encaminhou uma viatura ao local, na altura da ponte da Beneficiência Portuguesa e a vítima, uma mulher que teve contusão no pé, já foi socorrida e encaminhada ao hospital São Paulo. O trânsito está pelo menos 20 minutos mais lento.

Na Marginal do Tietê, um carro quebrado na altura da ponte das Bandeiras, interditou a pista da direita sentido Ayrton Senna. O veículo já foi retirado, mas a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a via ainda registra um congestionamento de 10,5 km nesta noite.

A Marginal Pinheiros está com 9km de lentidão. No gráfico de dados oficiais da CET a informação é que o trânsito de hoje está entre o pico de congestionamento e a média de tráfego mais leve.

Às 20h15 havia 23km de lentidão na região norte e 21km na oeste. As vias da zona leste estavam com 7 km de lentidão, metade dos 14km registrados na região sul. No centro, a CET aponta 9km. Já há tendência de queda no tráfego.