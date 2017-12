Principais estradas devem ter lentidão desde as 8 horas

Os motoristas que estão no litoral devem optar por voltar para a capital e a Grande São Paulo entre 6 e 8 horas deste domingo, caso queiram evitar congestionamento, segundo a concessionária Ecovias e o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Quem vem do litoral norte deve enfrentar lentidão maior.

As estradas que ligam o interior do Estado à Grande São Paulo também devem ter trânsito intenso na volta do feriado. A concessionária CCR orienta que os motoristas evitem a Dutra entre 16 e 20 horas. A Castelo Branco e a Raposo Tavares devem ter excesso de veículos também após as 16 horas. Na Fernão Dias e na Régis, a previsão é de tráfego mais pesado a partir do meio-dia.