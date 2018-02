Primo do goleiro deixa cadeia em Minas Sérgio Rosa Sales, primo do ex-goleiro Bruno Fernandes, saiu ontem da penitenciária em Ribeirão das Neves (MG). Sales, Bruno e outras duas pessoas são acusados de matar Eliza Samudio, ex-amante do atleta, em 2010. A Justiça autorizou que Sales aguarde em liberdade o julgamento por júri popular.