Primo do ex-goleiro é solto e entra para o programa de proteção a testemunhas Jorge Luiz Rosa - primo do ex-goleiro Bruno Fernandes (foto) e condenado por participação no sequestro e assassinato da ex-amante do atleta Eliza Samudio - está solto. Com 17 anos à época da denúncia e hoje com 19, Rosa foi condenado a medida socioeducativa em agosto de 2010, dois meses depois do desaparecimento de Eliza.