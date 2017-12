Primo de goleiro volta atrás, nega crimes e afirma que polícia o coagiu

O primo adolescente do goleiro Bruno Fernandes negou ontem, em audiência no Fórum de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, todos os depoimentos prestados sobre o desaparecimento da ex-amante do jogador, Eliza Samudio, de 25 anos. O jovem de 17, internado por período indeterminado em uma instituição para infratores por envolvimento no sequestro, cárcere privado e assassinato da modelo, disse ter sido coagido pela polícia. Ele negou ter atingido Eliza com coronhadas, disse que Bruno não estava no sítio onde ela teria sido mantida em cárcere privado e afirmou não conhecer o ex-policial Marcos dos Santos, o Bola. O garoto havia descrito o assassinato em detalhes, mas agora disse que não testemunhou o crime. Ainda pediu perdão a Bola pela confusão.