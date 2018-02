Primo de goleiro nega declarações em juízo

Primo do goleiro Bruno Fernandes, Sérgio Rosa Sales negou ontem, no Fórum de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, as declarações que deu sobre o sequestro e morte da ex-amante do atleta, Eliza Samudio, de 25 anos. Ele também é acusado do crime e alegou ter sido torturado. É "uma estratégia da defesa", disse o delegado Edson Moreira, coordenador da investigação. Ontem, as buscas pelo corpo foram retomadas.