Os primeiros dias da primavera foram os mais chuvosos dos últimos 19 anos em São Paulo, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. A precipitação entre os dias 22 e 30 de setembro, de 58,6 mm, superou todos os valores acumulados no mesmo período desde 1995, ano do início das medições - o último recorde havia sido em 2010, com 49,6 mm.

"Essa é justamente a época de transição entre o tempo mais frio e seco do inverno e o clima quente e úmido do verão. Houve uma mudança na direção dos ventos nas camadas mais altas da atmosfera, o que ocasionou um volume elevado de chuvas mais cedo neste ano", afirma o meteorologista do CGE Thomaz Garcia. Ele garante, no entanto, que o índice está dentro da escala de normalidade.

O dia 23 de setembro registrou a maior quantidade de chuva do mês: 28,1 milímetros. O índice corresponde a quase a metade dos 66,9 mm esperados para o mês inteiro, segundo o meteorologista Michael Rossini Pantera, do CGE.

Previsão. Embora nesta terça-feira, 1° de outubro, o tempo tenha se mantido estável, Garcia diz que até o final da semana a previsão é chuva. "Teremos chuvas frequentes até sábado, e elas serão mais forte entre quinta e sexta-feira." Já no final de semana, haverá entrada de uma massa de ar frio e as chuvas devem cessar. A temperatura na quarta, 2, ficará entre os 17°C e os 23°C.