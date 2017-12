Primeiros a sair da Fuvest no interior paulista são 'treineiros'

FRANCA - O relógio bateu as 15 horas deste domingo, 4, horário permitido para o início da saída do vestibular da Fuvest, e os primeiros inscritos começaram a deixar os locais de avaliação no interior paulista. Muitos dos estudantes que acabaram a prova na frente dos demais são "treineiros", mas garantem que não foi este fato que fizeram terminar rápido as questões.

"Na verdade achei fácil a prova", diz Beatriz Silva, de 16 anos, de Franca, que se inscreveu para o curso de Química apenas para treinar seus conhecimentos. Ainda sem ter terminado o nível médio e mesmo sabendo que não estará na USP (Universidade de São Paulo) neste ano, ela levou o vestibular a sério. "Quero sair preparada para ser aprovada no ano que vem", afirma.

Outro treineiro, Luca Vilela, de 17 anos, também acabou a prova depressa e saiu da sala às 15h, duas horas apenas após o início do vestibular deste domingo, 4. Vale lembrar que o exame vai até terça-feira, 6, e o primeiro dia teve questões de Gramática, Literatura e a Redação.