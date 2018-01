Primeiro trimestre de 2010 é o mais chuvoso nos últimos 15 anos em SP

As fortes chuvas que caíram no início deste ano na capital paulista colocaram o primeiro trimestre de 2010 como o mais chuvoso nos últimos 15 anos, com 872,6mm, segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura.

Esses dados fazem parte da "Operação Chuvas de Verão", promovida pela Prefeitura, através do CGE, entre 1º de novembro de 2009 e esta quinta-feira, 15, período em que foi intensificado o monitoramento das chuvas na cidade.

O acompanhamento feito pelo órgão revelou que o mês de janeiro deste ano foi o mais chuvoso da última década em São Paulo, acumulando 461,3mm, correspondente a quase o dobro do previsto para o mês (239mm). Seguindo esta tendência, passada apenas a primeira quinzena de abril, as chuvas já excederam o esperado para todo o mês, com acumulado de 81,2mm, valor que representa 106,4% da média (76mm).

Os meteorologistas do CGE estimam que continuará a chover acima do normal na primeira metade do outono.