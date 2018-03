Primeiro trimestre de 2010 é o mais chuvoso dos últimos 15 anos em SP

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, informou nesta quarta-feira, 31, que o primeiro trimestre de 2010 foi o mais chuvoso na cidade desde 1996.

Veja também:

Mortes provocadas por chuvas cresceram 350% neste verão

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ESPECIAL: As chuvas em São Paulo, além das estatísticas

De janeiro até esta manhã choveu 872,6mm, atrás apenas do registrado no mesmo período de 1995, quando o acumulado dos três meses foi de 949,9mm.

Apenas em janeiro deste ano o índice pluviométrico médio na cidade chegou a 461,3mm. Para o CGE, os dados apontam que o mês foi atípico influenciado pelo fenômeno El Niño, que é o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, e pelas águas do mar mais quentes do que o normal no litoral paulista.

Segundo a Defesa Civil Estadual, as chuvas mataram, entre 1º de dezembro e hoje, 18 pessoas apenas na capital paulista, contra quatro no verão anterior.