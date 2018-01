Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, o organizador do Rock In Rio, Roberto Medina, adiantou data do primeiro show (23 de setembro) e local escolhido para o festival: um terreno na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, que fica próximo à Cidade do Rock, onde foram realizadas duas das três edições cariocas, em 1985 e em 2001. Mais detalhes sobre o festival serão divulgados hoje, em entrevista no Rio.