Primeiro shopping foi inaugurado em 1966 Nas primeiras décadas do século 20, muito antes da chegada do primeiro shopping center na cidade - o Iguatemi, em 1966 -, o paulistano passeava, marcava encontros e fazia compras nas principais ruas do centro de São Paulo. O conhecido triângulo formado pelas Ruas Direita, 15 de Novembro e São Bento era sinônimo de sofisticação. À tarde, as senhoras saíam elegantemente vestidas usando chapéus para as compras e paravam para um chá ou um sorvete.